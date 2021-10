PM flagra sítio que funciona como ponto de desmanche de veículos em Minas

Polícia Militar encontra partes de veículos furtados em local de desmanche na zona rural de Congonhal (foto: PMMG/Reprodução)

A Polícia Militar encontrou um desmanche de carros roubados e furtados, nesta quinta-feira (7/10), em um sítio na zona rural Congonhal. No local, os policiais encontraram peças, latarias e partes de veículos furtados em Pouso Alegre e região. Um suspeito de 56 anos foi preso e diversos materiais foram apreendidos.



De acordo com a PM, os policiais estavam realizando patrulhamento na zona rural a fim de prevenir furtos de veículos. Após levantar informações sobre possíveis rotas de fuga e utilização de sítios para a prática de delitos, foi possível identificar o lugar, de difícil acesso, utilizado para o desmanche de veículos.



No local foram encontrados diversas peças, latarias e partes de veículos furtados; ferramentas utilizadas para o desmanche; três veículos adulterados/clonados; 18 chassis; pneus; contados de ignição; módulos veiculares; blocos de motor; bloqueadores de sinal; rádios; celulares; além de duas mudas de maconha.

Foram apreendidos bloqueadores de sinal, ferramentas para desmanche de veículos, rádios, entre outros materiais (foto: PMMG/Reprodução)



Ainda conforme a Polícia Militar, o sítio tinha um sistema de videomonitoramento, com várias câmeras na parte externa do imóvel, antena rural para celular e janelas e portas com sensores de movimento. Já na residência, havia um bloqueador de sinais de radiofrequência e GPS com dezoito antenas, conhecido como “capetinha”, além de aparelhos eletrônicos supostamente utilizados pelos autores para auxiliar nos furtos de veículos.



Um suspeito de 56 anos foi preso durante a operação, que contou com a participação de mais de dez policiais militares. Ele relatou que sua função era vigia e que recebia ordens de alertar os demais indivíduos via rádio, caso avistasse alguma anormalidade ou a presença da polícia.

Sítio tinha sistema de videomonitoramento, com várias câmeras, antena rural para celular e janelas e portas com sensores de movimento (foto: Reprodução PMMG)



Ainda segundo o suspeito, no momento da chegada dos militares ele estava sozinho no sítio, pois os outros sete indivíduos haviam viajado para outro município. O autor também disse que as peças dos veículos eram levadas do local em um caminhão baú de pequeno porte.

O homem de 56 anos foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Os policiais militares seguem em diligências para obter informações dos demais autores envolvidos.

(Gabriella Starneck / Especial para o EM)