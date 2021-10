Pela primeira vez desde o início da pandemia, Itaúna zera casos de COVID-19

Itaúna tem quase 75% da população vacinada com a primeira dose e zerou os casos de COVID pela primeira vez (foto: Prefeitura de Itaúna/Divulgação ) Pela primeira vez desde o início da pandemia, Itaúna, cidade do Centro Oeste de Minas Gerais, não registra casos de COVID-19. Nesta quarta-feira (13/10), a prefeitura informou que desde sábado (9/10) nenhum resultado positivo para a doença foi registrado na cidade.





Os boletins de COVID-19 são divulgados em Itaúna somente nos dias úteis e, como na segunda-feira (11/10) foi ponto facultativo e na terça-feira (12) foi feriado, somente no final da tarde desta quarta-feira (13) foi feito o anúncio dos cinco dias sem novos casos da doença na cidade.

"A vacinação tem ajudado demais no controle da pandemia. O trabalho que fizemos através da secretaria (municipal) de Saúde, da secretaria de Desenvolvimento Social, através das notificações e postagens que apresentamos para vocês através da nossa Gerência de Comunicação nos últimos meses foram fundamentais para que atingíssemos essa nova situação", afirmou o prefeito antes de agradecer à população por entender e adotar as medidas restritivas.

Apesar do bom resultado, o gestor reafirmou a importância das pessoas manterem os protocolos sanitários de combate à pandemia. "Precisamos continuar tomando as cautelas devidas, como o uso da máscara em espaços fechados, manter determinado distanciamento até que a gente possa concluir a vacinação na totalidade", ressaltou Neider Moreira.

Nos últimos cinco dias nenhum caso de COVID-19 foi registrado em Itaúna (foto: Prefeitura de Itaúna/Divulgação )

Vacinômetro

De acordo com o boletim de vacinação divulgado na sexta-feira (8/10), Itaúna tinha 69.878 pessoas vacinadas com a primeira dose contra COVID, o que representa quase 75% da população. E um total de 44.294 pessoas vacinadas com a segunda dose ou dose única, o que representa mais de 45% da população de 93.847 pessoas conforme os dados projetados pelo IBGE para 2020.

A cidade já começou a vacinação da dose de reforço em 379 idosos . E também ja teve início a vacinação da primeira dose em 1.275 adolescentes.

O Hospital Manoel Gonçalves tem 7 pacientes internados na ala de tratamento de COVID, sendo seis no CTI e um na enfermaria. Além de Itaúna, a unidade hospitalar atende também as cidades de Itatiaiuçu, Piracema e Itaguara dentro da migrorregião definida pelo progama Minas Consciente.

Itaúna tem mais de 45% da população imunizada com as duas doses ou dose única de vacinas contra COVID (foto: Prefeitura Itaúna/Divulgação )

Morte

Apesar da notícia em relação ao número de casos zerado nos últimos cinco dias, no sábado (9/10) foi registrada uma morte por COVID-19 em Itaúna. De acordo com informação da Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital Manoel Gonçalves, o óbito foi de um homem de 78 anos de idade.

O boletim não informa se o paciente tinha alguma comorbidade nem se era vacinado contra a doença. Com a morte registrada no sábado, Itaúna atingiu a marca de 280 óbitos causados por COVID-19.

Pior fase

O primeiro caso de COVID-19 foi registrado em Itaúna no dia 15 de abril de 2020. Desde então, os números da doença foram se agravando até chegar ao ápice nos primeiros meses de 2021. A semana com o recorde de registro de casos de Covid na cidade aconteceu dos dias 24 a 28 de maio, quando 590 pessoas foram diagnosticadas com a doença