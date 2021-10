MC Melody diz que foi assaltada após show em MG, mas reviravolta desagrada

Postagem que gerou onda de comentários nas redes sociais mostra cantora em meio a uma estrada, falando que havia sido assaltada (foto: Reprodução/Instagram MC Melody)

Uma publicação no Instagram da cantora MC Melody dizendo que havia sido assaltada, feita horas depois de uma apresentação dela em um bar de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, nesse domingo (10/10), gerou uma onda de comentários sobre o que realmente aconteceu com a cantora.