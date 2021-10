Homem mata companheiro de ex e falha na arma salva vida de mulher

Crime aconteceu no Bairro Durval de Barros, em Contagem, na Grande BH (foto: Reprodução/Google Street View) Um homem de 41 anos foi morto pelo ex-companheiro da namorada no momento em que ela iria buscar os filhos na casa do antigo parceiro, no Bairro Durval de Barros, em Contagem, na Grande BH, na noite desse domingo (10/10). A vítima chegou a ser resgatada com vida, mas morreu ao dar entrada no Hospital Municipal de Contagem.









A vítima, então, perguntou em que poderia ajudar o principal suspeito, que atirou contra o atual companheiro da ex-mulher no pescoço. O homem recebeu os primeiros socorros da mulher, que tentou estancar o sangramento. Em seguida, ele foi levado pela PM até o Hospital Municipal de Contagem, onde a morte foi confirmada.





A principal motivação do crime seria a guarda dos dois filhos do ex-casal. Segundo a mulher, ela não encontrava o ex-marido há bastante tempo e que a ex-sogra intermediava a ida dos netos até o seu filho.





Arma falha e salva mulher





Após ter atirado contra o companheiro da ex-mulher, ela passou a ser alvo do atirador. Ele mirou a arma contra ela, mas o revólver acabou falhando no momento do disparo. O mesmo aconteceu quando ele tentou atirar contra o seu próprio rosto.





Pessoas que passavam pelo local, então, tentaram segurar o homem para que ele não fugisse, mas ele acabou entrando em um Fox, de cor dourada, e, até o momento, está foragido. A suspeita é de que uma segunda pessoa estaria conduzindo o carro que deu fuga ao principal suspeito do crime.





Antes de o homem fugir, populares conseguiram tomar a arma dele, que foi recolhida pela PM.