Novas remessas da Pfizer chegam a Minas Gerais

Minas Gerais recebeu, nesta sexta-feira (8/10), o 57º lote de vacinas contra a COVID-19. No total são 266.760 doses da vacina da Pfizer que chegaram em dois desembarques pela manhã no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Desembarque das vacinas na manhã de hoje no Aeroporto de Confins

Da Rede de Frio, na Região Oeste de BH, vacinas são distribuídas para as regionais de saúde e, de lá, aos municípios (foto: BH-Airport/Divulgação)

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, que organiza a logística de distribuição, assim como nas outras remessas, as caixas com as vacinas são levadas à Central da Rede de Frio, na Região Oeste de BH, e repassadas às Unidades Regionais de Saúde para entrega aos municípios.Nesta sexta, o painel Vacinômetro, da SES, mostra que 15.089.981 mineiros já receberam a primeira dose da vacina contra a doença provocada pelo coronavírus. A segunda dose foi aplicada em 8.624.457 milhões de pessoas e, a dose única, em 486.909 mil, o que corresponde a 50,32% da população de Minas. Ainda há 165.982 que receberam a dose de reforço contra a COVID-19.Também divulgado nesta manhã, o boletim da COVID-19 mostra que, em 24 horas, Minas Gerais registrou 71 mortes e 1.823 casos da doença. Desde o início da pandemia, o estado já registrou 2.155.777 casos da COVID-19. Em um ano e sete meses, 54.944 pessoas morreram.