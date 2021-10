Tempo nublado alivia calorão em BH nesta quinta

Depois de uma semana com termômetros acima dos 30ºC, a capital mineira se manteve em clima fresco nesta quinta-feira (7), e a máxima foi de 24,8 ºC. O meteorologista Ruibran dos Reis explica que a máxima registrada foi devido à nebulosidade. A cidade amanheceu com chuva e ventania, e a chuva forte estava prevista para toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Devido ao rápido avanço de uma nova frente fria pelo Sudeste brasileiro, o tempo em Minas segue instável. Ainda nesta quinta, deve chover forte na Zona da Mata, Triângulo Mineiro, no Oeste, no Sul e no Campo das Vertentes. Monte Verde registrou 12,9ºC nessa madrugada, a mais baixa do estado. São Romão, localizada no Norte, marcou 36ºC no final desta tarde.