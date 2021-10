Lavras não tem previsão de quando adolescentes serão vacinados contra COVID

A aplicação da vacina em adolescentes de 16 anos, com comorbidades, não tem qualquer previsão (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Dois dias após serem surpreendidos com uma suspensão repentina em Lavras, adolescentes de 16 anos, com comorbidades, e as famílias não têm qualquer ideia de quando ocorrerá, de fato, a vacinação contra COVID-19. A prefeitura da cidade do Sul de Minas alega, apenas, que as doses para essa finalidade ainda não foram enviadas pelo Governo de Minas, enquanto a gestão estadual garante que o envio foi feito.

No entanto, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) desmente a prefeitura de Lavras e garante que a quantidade de doses para atender esse público já foi enviada.

"Com relação aos adolescentes de 12 a 17 anos de idade com comorbidades, a SES-MG informa que já foram disponibilizadas doses da vacina contra a covid-19 para o atendimento de 100% do referido público", afirma, também através de nota ( leia a íntegra abaixo ).

A pasta, no entanto, não detalha sobre o caso de Lavras especificamente. No posicionamento, a SES-MG explica também que o quantitativo de doses disponibilizadas para os municípios depende do envio de doses por parte do Ministério da Saúde (MS).

“Foram disponibilizadas até o momento o percentual de 13,8% para o atendimento de adolescente, o que representa 64.726 doses”, explica.

Portanto, enquanto os imunizantes não chegam, não há qualquer previsão para que os adolescentes com comorbidades de 16 anos sejam vacinados.

Nota da Prefeitura de Lavras

“O Governo do Estado ainda não enviou mais doses para esse público, e não temos previsão.

O município segue aguardando a chegada dos imunizantes para dar continuidade a imunização dos adolescentes.”

Nota da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG)

“A SES-MG esclarece que o quantitativo de doses disponibilizadas para os municípios depende do envio de doses por parte do Ministério da Saúde (MS). De acordo com a Nota Informativa 52ª versão da SES-MG, foram disponibilizados até o momento o percentual de 13,8% para o atendimento de adolescentes, o que representa 64.726 doses.

A referida nota encontra-se disponível em:

http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/nota-informativa-52a-versao-vacinacao-covid-19-no-estado-de-minas-gerais-data-de-atualizacao-29-09-2021/?wpdmdl=9596



Com relação aos adolescentes de 12 a 17 anos de idade com comorbidades, a SES informa que já foram disponibilizadas doses da vacina contra a covid-19 para o atendimento de 100% do referido público.



Já no que se refere aos adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades, seguem os critérios descritos na Deliberação CIB-SUS/MG Nº 3.508, de 03 de setembro de 2021:



- Iniciar a vacinação de adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos, exclusivamente com a vacina Pfizer/Comirnaty, de forma escalonada por faixa etária descendente, na seguinte ordem de prioridade:



a) população de 12 a 17 anos com deficiências permanentes;

b) população de 12 a 17 anos com presença de comorbidades;

c) população de 12 a 17 anos gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto);

d) população de 12 a 17 anos privados de liberdade; e

e) população de 12 a 17 anos sem comorbidades.”