Pode voltar a chover forte em BH, alerta Defesa Civil

BH amanheceu com muita chuva nesta quinta-feira (7/10) e a Defesa Civil alerta que "as condições meteorológicas ficarão favoráveis a ocorrência de pancadas de chuva, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento" na capital mineira.



"O volume acumulado de precipitação estimado, entre os dias 8 e 12 de outubro de 2021, é de 80 a 100 milímetros (mm)".

Segundo o órgão, o monitoramento das condições climáticas segue durante as 24 horas e o Grupo Gestor de Risco e Desastre (GGRD) já está mobilizado e conta com a participação de todos os órgãos da Prefeitura para agir em situações de emergência.

Previsão do tempo para o feriado

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), estão previstas chuvas com raios e rajadas de vento até na terça-feira (12/10), para as regiões Sul, Campo das Vertentes, Oeste, Triângulo, Zona da Mata e Metropolitana, Leste e Norte de Minas.

Na capital, o meteorologista do Inmet, Claudemir Azevedo, informou que na manhã desta quinta (7/10), os ventos chegaram a 88,2 km/h na estação meteorológica do Cercadinho . "Foi entre 5h e 6 horas da manhã, e a sensação térmica era de 16°C”, destacou.





Clima na Região Central de BH

Nesta quinta-feira (7/10) os termômetros ainda permanecem em alta em BH e a maior temperatura deve chegar aos 30°C no período da tarde. Porém, a previsão do Inmet é de grande queda durante o fim de semana.



Confira qual será a máxima de sábado a terça-feira (12/10) na capital:

Sábado (9/10) - máxima de 23°C

Domingo (10/10) - máxima de 20°C

Segunda (11/10) - máxima de 20°C

Terça (12/10) - máxima de 24°C.

A mínima deve ficar em torno de 16°C durante todo o feriado, segundo Claudemir Azevedo.

O feriado prolongado será de chuvas com possibilidade de raios e rajadas de vento em todo o estado. Com isso, as temperaturas sofrem um declínio. Em Belo Horizonte, elas devem cair até 15°C, se comparado com a semana anterior, quando a capital registrou a máxima de 35°C.

No estado

Além disso, em Monte Verde, no Sul de Minas, a máxima não passa dos 21°C até terça (12). Confira:

Sábado (9/10) - máxima de 21°C

Domingo (10/10) - máxima de 17°C

Segunda (11/10) - máxima de 18°C

Terça (12/10) - máxima de 20°C.

A menor temperatura deve variar entre 12°C e 13°C, mas, conforme o Inmet, não há possibilidade de geadas.

Nesta quinta, a maior temperatura do estado está prevista para São Romão, no Norte de Minas, com 41°C. A menor foi em Monte Verde no Sul, que registrou 12,9°C durante esta madrugada.

Recomendações durante a chuva