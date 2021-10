Casal tenta fugir da PM em rodovia, mas acaba preso com 8,9 kg de maconha

O suspeito chegou a trafegar pelo acostamento e fez ultrapassagens prerigosas, segundo informou a polícia. Os militares precisaram atirar contra os pneus para conseguir pará-lo. O carro só foi interceptado na entrada de Ituiutaba, próximo ao Bairro Paranaíba.



No veículo estavam um homem, de 24 anos, e uma mulher, de 19 anos, e com eles foram encontrados 11 tabletes de maconha, com peso total de 8,9 kg. Também foram apreendidos R$ 1,5 mil em dinheiro.



Foi localizado na residência do casal um caderno com informações sobre possíveis negociações de tráfico de drogas.



O condutor era inabilitado e também recebeu uma autuação de trânsito. O veículo em que eles estavam foi recolhido.