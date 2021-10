Cobra aparece em supermercado mineiro e é morta

Um supermercado em Patos de Minas, no Alto Paranaíba mineiro, precisou isolar a seção de hortifruti após uma cobra possivelmente venenosa aparecer no meio de maracujás. Clientes chegaram a filmar o momento em que o réptil foi capturado, antes de ser morto por funcionários . O caso ocorreu nessa terça-feira (5/10).

Um funcionário pegou o animal pela calda e o levou até os fundos do supermercado, onde o réptil foi morto

No primeiro vídeo é possível perceber a busca pela cobra em meio a paletes. Na sequência, outro vídeo mostra a captura. Um funcionário, usando uma luva, pega a serpente pela calda e a leva até os fundos do supermercado Bernardão Olaria, no Bairro Caramuru.