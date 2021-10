Com agendamento, Sine volta a operar com expediente presencial em BH

População poderá voltar a procurar emprego de maneira presencial nas unidades do Sine em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 02/01/2020)

Serviço

Carteira de Trabalho (física ou digital)

PIS/PASEP/NIT/NIS

Carteira de Identidade

CPF

Comprovante de endereço

Sine Barreiro: Rua Barão de Coromandel, 982, Barreiro – 8h às 17h

Sine BH Resolve: Rua dos Caetés, 342, Centro – 8h às 17h

Sine Venda Nova: Rua Padre Pedro Pinto, 1.055, Venda Nova – 8h às 17h

Os pontos de atendimento do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em BH retornaram ao expediente presencial nesta semana. No local, o cidadão consulta vagas de trabalho e pode solicitar o seguro-desemprego.Para ter acesso aos serviços, o cidadão precisa agendar o atendimento no portal da Prefeitura de Belo Horizonte por meio deste link (clique aqui para acessar). O cadastro no sistema do Sine pode ser realizado por quem tem 14 anos ou mais.O atendimento às empresas de Belo Horizonte também está disponível, porém somente de maneira remota, por meio do e-mailOs serviços de intermediação de mão de obra e requerimento do seguro-desemprego também podem ser solicitados no aplicativo Sine Fácil e CTPS Digital, respectivamente, ou por meio do Portal Emprega Brasil do governo federal.Agendamento on-line no Sine Municipal: agendamentoeletronico.pbh.gov.br Documentação original necessária: