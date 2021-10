Moradores de Lagoa Santa esperam há 25 anos asfalto em rua de 75 metros

"Meu sentimento é de exclusão pelo fato de ser a única rua do meu bairro que não tem asfalto”. Imagine você morar em um bairro todo asfaltado, mas apenas a sua rua, com 75 metros de extensão, é de terra - e, ainda por cima, aguarda pelo serviço há 25 anos. Pois é exatamente a situação de Lívia Ferreira, moradora da cidade de Lagoa Santa , cuja frase abre esta reportagem.

“Faz uma semana que nós, moradores, fizemos a última tentativa de diálogo com o prefeito e até agora nenhuma resposta sobre a situação da minha rua", afirma a dona de casa, moradora da rua JK, no Bairro Praia Angélica, no município da Região Metropolitana de BH. “Enquanto isso, os meus dois filhos sofrem com problemas respiratórios devido à poeira", complementa.