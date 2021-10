Rompimento de asfalto na Praça Marília de Dirceu afeta o trânsito

Parte da Rua Marília de Dirceu está interditada para obras nesta segunda-feira (4/10) (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)







O trecho da Praça Marília de Dirceu, no Bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, exige atenção nesta segunda-feira (4/10). A chuva do fim de semana danificou o asfalto e a via precisou ser parcialmente interditada.













%uD83D%uDEA710h19 Rua Marília de Dirceu está fluindo em apenas uma faixa no trecho entre Rua Felipe dos Santos e Rua Professor Antônio Aleixo para obra emergencial. pic.twitter.com/ObqKBYgNnx %u2014 OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) October 4, 2021

Os danos apareceram após a chuva da noite do último sábado (2/10). O asfalto cedeu em diferentes pontos, inclusive próximo à grade de uma galeria pluvial.







Danos no asfalto perto da grade de uma galeria pluvial na rua (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)

UM VELHO PROBLEMA

Perto de completar dois anos, o temporal abriu crateras nas ruas do bairro nobre. A água destruiu carros, derrubou árvores e alagou estabelecimentos comerciais. Na época, a agilidade na execução do reparo no bairro gerou questionamentos da população que comparava a situação com a dos moradores de outras regiões, como a da Avenida Tereza Cristina. Em uma entrevista coletiva, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), rebateu as insinuações











Em 2 de dezembro do ano passado, a Secretaria de Obras e Infraestrutura da capital publicou, no Diário Oficial do Município (DOM), o extrato do contrato para a elaboração de um estudo para reduzir os riscos de inundação no curso do Córrego Leitão





O curso d’água nasce no Bairro Santa Lúcia e desce em direção à Avenida Prudente de Morais, passando pela Rua Marília de Dirceu, recebendo água de diferentes regiões e passando sob as vias. O córrego começou a ser canalizado ainda na primeira metade do século 20.





“O trabalho prevê análise e diagnóstico de estudos existentes; levantamento de dados e elaboração de estudos de alternativa e viabilidade técnica, operacional, ambiental, social e financeira, além de anteprojeto de engenharia de saneamento ambiental”, detalhou a publicação no DOM.