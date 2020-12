PBH anuncia estudos para prevenir enchentes na Avenida Prudente de Morais

Cruzamento da Avenida Prudente de Morais com a Rua Joaquim Murtinho, após o temporal de janeiro em BH (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A Press - 29/01/2020)







Avenida Prudente de Morais, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, é , na Região Centro-Sul de, é um dos principais pontos de alagamento durante o período chuvoso da capital , que já começou e vai até março. Nesta quarta-feira (2/12), a prefeitura anunciou um passo para tentar solucionar o problema na via.





inundação no curso do Córrego do Leitão, que está sob a avenida. “O trabalho prevê análise e diagnóstico de estudos existentes; levantamento de dados e elaboração de estudos de alternativa e viabilidade técnica, operacional, ambiental, social e financeira, além de anteprojeto de engenharia de saneamento ambiental”, detalha a prefeitura.



A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura publicou, no Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira, o extrato do contrato para a elaboração de um estudo para reduzir os riscos de inundação no curso do Córrego do Leitão, que está sob a avenida. "O trabalho prevê análise e diagnóstico de estudos existentes; levantamento de dados e elaboração de estudos de alternativa e viabilidade técnica, operacional, ambiental, social e financeira, além de anteprojeto de engenharia de saneamento ambiental", detalha a prefeitura.









A PBH informou que serão investidos R$ 545 mil nesse trabalho. O prazo para execução é de 300 dias a partir da assinatura da primeira ordem de serviço. O município também destaca que a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) vai acompanhar o processo e lembra que a região é muito adensada, com prédios, grande fluxo de veículos, redes subterrâneas, além das restrições geotécnicas ao longo do canal do córrego, como afloramento de rochas e solo com baixa resistência.





Conforme a prefeitura, o superintendente Henrique Castilho diz que, atualmente, as ações para diminuir os alagamentos na avenida são concentradas no monitoramento, limpeza dos bueiros e desobstrução de galerias. O município afirma que a conclusão do desassoreamento da barragem Santa Lúcia em 2018 também contribui na diminuição dos problemas causados pelas chuvas na Avenida Prudente de Morais.





invadiu imóveis e destruiu o asfalto em ruas do Bairro de Lourdes.





No entanto, em janeiro deste ano, o Córrego do Leitão transbordou após um temporal sem precedentes e deixou um cenário de destruição em uma das áreas mais nobres da capital. A subida das águas arrastou carros