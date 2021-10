Pessoas com 45 anos tomam segunda dose, nesta sexta (1/10) em BH

Posto de vacinação no formato drive-thru (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Nesta sexta-feira (1º/10) é a vez do público com 45 anos completar a imunização contra a COVID-19 . Porém, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) alerta que estas pessoas só podem se vacinar se a data da segunda dose estiver marcada no cartão de vacina para até 8 de outubro.