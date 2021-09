Engavetamento com vários veículos mata duas pessoas na BR-365

As duas vítimas estavam no caminhão carregado com tijolos

As duas vítimas estavam dentro de um caminhão carregado com tijolos. Com a batida, ambos ficaram presos nas ferragens e não sobreviveram aos ferimentos. O veículo possui placas de Monte Carmelo, também no Alto Paranaíba. Os corpos foram levados pelos bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML) de Uberlândia.O motorista do caminhão cegonha também ficou preso nas ferragens. Militares do Corpo de Bombeiros fizeram o desencarceramento. Ele foi encaminhado, de helicóptero, até o Hospital de Clínicas de Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Segundo informações preliminares, o estado de saúde dele é estável.Pelo menos outras três pessoas, ocupantes dos demais veículos, sofreram ferimentos de menor gravidade. Os passageiros do ônibus são funcionários de uma multinacional de celulose.Ainda não existem informações concretas sobre a dinâmica do acidente. O que sabe é que um dos veículos teria perdido o controle e provocado um engavetamento. A perícia da Polícia Civil está no local.A rodovia ficou totalmente interditada nos dois sentidos e ainda não há previsão para liberação. Os motoristas são orientados a desviarem o trajeto por Araguari.