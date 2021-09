Escola de Uberlândia cria rádio online para incentivar alunos no jornalismo

Alunos e professores irão comandar a rádio que está no ar desde a semana passada na Escola Municpal Dr. Gladsen Guerra de Rezende (foto: foto: Prefeitura Municipal de Uberlândia/Reprodução)

Alunos e professores de uma escola municipal em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, criaram uma rádio digital para incentivar crianças e os adolescentes no mundo da comunicação.A Escola Municipal Dr. Gladsen Guerra de Rezende, que fica no Bairro Jardim Canaã, possui uma nova ferramenta de interação e aprendizagem. Intitulada de 'Nossa Rádio Gladsen', a rádio que promete atingir pessoas do Bairro Canaã terá um alcance mundial, pois terá transmissão online pelas redes sociais oficiais da escola.A rádio segue um modelo estudantil, onde os alunos estarão no comando e desenvolvimento de pautas e notícias. Com a pandemia, grupos pequenos de estudantes foram selecionados para irem visitando aos poucos e conhecendo como funciona a rádio. Quando houver possibilidade, a intenção é que vários jovens possam contribuir com a programação.De acordo com a diretora da escola, Iris Camargo, os alunos estão empolgados e animados com essa nova fase de aprendizado.“Por ser uma rádio digital, ela tem alcance não só no bairro, mas em todo planeta. Muitos estudantes já estão eufóricos com a novidade, porque são eles os próprios locutores, que também estão produzindo e divulgando todo o material que é acompanhado de perto pelos professores” comenta a diretora da escola.Ainda segundo a diretora, um instrumento de comunicação como rádio pode proporcionar um vínculo maior da relação entre familiares, alunos e com a comunidade por contribuir com informação, notícia, recado, avisos e publicações de interesse público e coletivo.“E claro, contribui imensamente com o processo pedagógico da escola”, celebra Iris.A inauguração da rádio aconteceu na semana passada e já está no ar. Nesta quinta-feira (30/9) a secretária de Educação do município, Tania Toledo, foi até o local e visitou a rádio. Ela acredita que projetos como esse enriquecem o desenvolvimento da habilidade de comunicação e aprendizado dos estudantes.“Aproximá-los dos meios e, ao mesmo tempo, unir a escola com a comunidade, são ações valiosas e necessárias que, sem dúvidas, rendem resultados incríveis para a nossa sociedade”, ressaltou a representante da pasta.