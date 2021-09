Preso em Uberlândia membro de grupo que induzia jovens ao suicídio

Suspeito se entregou a polícia ao saber que era procurado (foto: Reprodução/Google Street View/Laercio Sousa)

Um homem de 37 anos, investigado por induzir jovens ao suicídio, foi preso em Uberlândia no fim da tarde desta quarta-feira (29/9). A informação foi confirmada pela Polícia Civil nesta quinta. Ele faria parte de um grupo virtual com ações em várias partes do país.O investigado era procurado desde março e as investigações tiveram início depois da morte de duas jovens em Brasília. Outras quatro pessoas acusadas de pertencer ao bando, residentes em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás, também foram presas.Sabendo que era procurado e que tinha um mandado de prisão contra si, o suspeito se entregou na 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Uberlândia. Ele se identificou como técnico em eletrotécnica, mas não informou sobre suas atividades nos grupos na internet e nem o que fazia na cidade. Disse que soube por meio de um colega de trabalho sobre o mandado de prisão.