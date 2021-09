Betinenses poderão decidir sobre a reparação que será executada pela Vale

Moradores de Betim poderão escolher quais serão as ações de reparo da Vale na cidade devido à tragédia de Brumadinho (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press)

O processo de consulta popular que definirá as prioridades será realizado nas 26 cidades atingidas. Para participar, os cidadãos precisam estar com o CPF cadastrado na Justiça Eleitoral até quinta-feira (30/9). Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), é uma das cidades atingidas pelo rompimento da Barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho, ocorrido em janeiro de 2019. Agora, os moradores da cidade poderão escolher como a empresa Vale, responsável pela barragem, irá reparar os danos estruturais provocados pelo desastre.O processo de consulta popular que definirá as prioridades será realizado nas 26 cidades atingidas. Para participar, os cidadãos precisam estar com o CPF cadastrado na Justiça Eleitoral até quinta-feira (30/9).



Segundo a Prefeitura de Betim, por meio da assessoria de comunicação, as pessoas afetadas que já recebem o Pagamento Emergencial da Vale estão automaticamente habilitadas a essa consulta.



A votação para escolher a ação de reparação ocorrerá entre os dias 5 e 11 de outubro, por meio do aplicativo para dispositivos móveis MG App Cidadão, que é gratuito.



Para garantir a todos a oportunidade de escolher os temas e subtemas prioritários para reparação, a prefeitura disponibilizará, no período de votação, totens em pontos estratégicos da cidade para aqueles que não têm acesso à internet ou que não querem baixar o aplicativo. Os locais serão divulgados em breve.



Betim já recebeu uma pequena parcela da verba indenizatória da Vale no início de agosto. O recurso será utilizado para a execução da segunda etapa das obras da avenida sanitária Goiabinha e para demais intervenções no Bairro Citrolândia.



Agora, com a consulta pública, os moradores elegem outras prioridades que serão executadas diretamente pela empresa na cidade. A ação faz parte do Termo Judicial de Reparação, assinado pelo Governo de Minas Gerais, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública do Estado.



Para participar, o CPF tem que estar cadastrado no TRE

Para verificar se o CPF está cadastrado, basta acessar a seção “Título e local de votação - Consulta por nome” no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG), utilizando o CPF no primeiro campo e preenchendo, em seguida, a data de nascimento e o nome da mãe.



Caso a consulta seja concluída exibindo o CPF como um dos dados cadastrais, significa que o documento consta na base de dados da Justiça Eleitoral e, portanto, não há necessidade de seguir para o próximo passo. Se o cidadão identificar que seu CPF não está cadastrado, ao seguir o passo anterior, poderá realizar a inserção por meio do "Atendimento on-line - Título Net", também no site do TRE-MG, até a próxima quinta-feira (30/9).