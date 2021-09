Bombeiros procuram jovem que desapareceu no Rio Santa Bárbara, em Minas

Imagem ilustrativa (foto: Alexandre Guzanshe/EM)

Há mais de 24 horas, desde a tarde de domingo, o Corpo de Bombeiros procura pelo corpo de um jovem de 18 anos, que desapareceu nas águas do Rio Santa Bárbara, em Bela Vista de Minas, entre João Monlevade e Itabira, no Vale do Aço. Ele foi visto pela última vez na Cachoeira do Taquaril, em Bela Vista de Minas.