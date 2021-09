Polícia prende em Uberlândia acusado de estupro de vulnerável de Goiás

Um homem que era procurado por estupro de vulnerável há nove anos foi preso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, pela Polícia Civil. Ele foi detido neste domingo (26/9), em cumprimento de mandado de prisão expedido pela Vara da Infância e da Juventude da comarca de Itaberaí (GO).O homem tem 45 anos e é acusado de ter tido relações sexuais com uma adolescente de menos de 14 anos em 2012. O investigado morava em uma chácara no bairro Morada Nova, Zona Oeste de Uberlândia, e não resistiu à prisão. Ele foi preso por uma equipe da Inspetoria da 1ª DRPC que, após receber o pedido de ajuda da Justiça goiana para localizar e prender o homem, investigou onde ele poderia estar na cidade mineira.A equipe localizou o foragido na rua, próximo de casa. O homem disse aos policiais que é inocente. Ele contou ainda que em 2012 uma menina de sua cidade o acusou de tê-la engravidado. Com medo de ser preso pela acusação, ele teria, então, fugido para Uberlândia. Desde então estaria morando e trabalhando no município.Ele foi encaminhado para o Presídio Uberlândia I, onde ficará à disposição da Justiça de Goiás. É esperado que seja mandado de volta para a cidade de origem.