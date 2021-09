Polícia Civil de Uberlândia prende foragido da Operação Diamante de Vidro

Esse é o segundo foragido da operação Diamante de Vidro preso neste mês (foto: Divulgação/PCMG)



11:41 - 20/09/2021 Motorista de picape é preso em Iturama com 740 quilos de maconha A Polícia Civil de Uberlândia prendeu mais um foragido da Operação Diamante de Vidro. O suspeito, de 30 anos, faria parte de uma quadrilha de traficantes investigada pela força tarefa que cumpriu 117 mandados de prisão, de busca e apreensão e de outras medidas judiciais em várias partes do Estado no combate a diversos crimes em agosto.O investigado foi preso num restaurante do Bairro Umuarama, zona leste de Uberlândia. Ele não resistiu à prisão e foi conduzido para a delegacia, de onde seguiu para o Presídio Uberlândia 1. Ele foi investigado durante um ano e três meses.



No início de setembro, um homem de 39 anos que também era procurado pelas investigações da operação, foi detido quando volta de São Paulo para Uberlândia. Ele era o braço financeiro da quadrilha.



Somente no município do Triângulo Mineiro, o Poder Judiciário expediu 46 mandados de busca e apreensão referentes à Operação Diamante de Vidro, 28 mandados de prisão preventiva, 14 indisponibilidade de imóveis e sequestro de 27 veículos automotores e duas embarcações náuticas.



A Operação Diamante de Vidro é uma referência a origem da ação que ocorreu da prisão de três suspeitos de estarem negociando diamantes em Uberlândia, em junho de 2020, mas no decorrer da ação verificou-se que as pedras preciosas eram falsas.



A operação abrangeu Uberlândia, Araguari, Paracatu, Tupaciguara, Córrego Danta, Jaíba e São Paulo, combatendo tráfico de drogas, homicídios, lavagem de dinheiro e outros crimes.