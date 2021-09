Autoridades cumprem 44 mandados contra comércio ilegal de carvão em Minas

Agentes da PM durante cumprimento de mandados de busca e apreensão da Operação Ouro Negro (foto: Divulgação/MPMG)

Uma operação nesta segunda (20/9) cumpriu 44 mandados de busca e apreensão em diversas cidades mineiras para coibir um esquema de comércio ilegal de carvão vegetal. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), há indícios de ao menos nove crimes.





organização criminosa

guarda, depósito e transporte de carvão vegetal de origem nativa sem documento autorizativo

falsidade ideológica

uso de documento falso

apropriação indébita majorada

desobediência

corrupção ativa

corrupção passiva

prevaricação

lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores

Segundo o MPMG, a quadrilha cortava vegetação nativa da Mata Atlântica sem ter licença para isso. Depois transformava a lenha em carvão vegetal e repassava o produto final a transportadores, que vendiam o material como se fosse oriundo de florestas de eucalipto.Ainda de acordo com o MP, a operação contou com apoio de 159 policiais militares, um oficial do Ministério Público e 17 agentes da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG), além do trabalho dos promotores de Justiça e servidores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).Os 44 mandados de busca e apreensão se concentram nos municípios de Taiobeiras, Indaiabira, São Francisco, Icaraí de Minas, Ubaí, Brasília de Minas, São João da Ponte e Montes Claros, todos no Norte do estado.Curvelo (Central), Diamantina (Jequitinhonha), Caetanópolis (Central), Sete Lagoas (Central), Matozinhos (Grande BH), Divinópolis (Centro-Oeste), Maravilhas (Central) e Pompéu (Centro-Oeste) também entraram na rota da operação.Os trabalhos ganharam o nome de “Ouro Negro”. Ao menos 10 crimes já fazem parte das suspeitas das autoridades:Foram também determinadas nas decisões judiciais a hipoteca legal e a indisponibilidade de bens dos investigados.