Homem é detido em Juiz de Fora após desmatar 200 mil m² de Mata Atlântica

Área desmatada corresponde a 20 hectares de Mata Atlântica (foto: Polícia Militar de Meio Ambiente / Divulgação)

Um homem de 49 anos foi detido nessa terça-feira (8/6) em Juiz de Fora, na Zona da Mata, suspeito de desmatar uma área com cerca de 200 mil m² de Mata Atlântica, o que corresponde a 20 hectares. As diligências – que integram a Operação Paz no Campo – foram feitas em cumprimento a um mandado de busca e apreensão em uma fazenda que pertence ao suspeito.

De acordo a Polícia Militar de Meio Ambiente, que efetuou a prisão, o homem fazia um loteamento em área rural seguindo as características de área urbana, o que é proibido.

O autor do crime ambiental recebeu cinco autos de infração com multas que somam pouco mais de R$ 109 mil. Durante a ação, armas e munições também foram apreendidas após a identificação da posse irregular.



Os materiais e o autor foram conduzidos à delegacia do município.