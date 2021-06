Trem atinge carro em Juiz de Fora. Veja vídeo

Vídeo do acidente entre trem e carro em Juiz de Fora foi divulgado pela MRS (foto: Reprodução/MRS)

Um carro foi atingido por um trem nesta sexta-feira (4/6), em Juiz de Fora , na Zona da Mata mineira. O vídeo foi divulgado na internet pela MRS - operadora logística que administra a malha ferroviária. O acidente ocorreu por volta das 8h30, na passagem de nível do Bairro Retiro na Zona Sudeste.





Conforme o vídeo, um carro utilitário de pequeno porte atravessa o cruzamento da linha férrea e reduz a velocidade quando passa pelos trilhos. No mesmo instante, a locomotiva se aproxima e atinge o veículo na parte traseira - do lado do motorista.



Ainda pelas imagens é possível ver dois homens sentados, próximos ao cruzamento. Um deles percebe o perigo e se levanta.



Com o impacto, o carro gira e uma roda se solta. Logo depois, o motorista sai do veículo colocando a mão na cabeça.



Desrespeito às leis de trânsito De acordo com a MRS, a falta de atenção no trânsito gera acidentes como o do vídeo, pois o motorista não obedeceu o De acordo com a MRS, a falta de atenção no trânsito gera acidentes como o do vídeo, pois o motorista não obedeceu o artigo 212 do Código de Trânsito Brasileiro . A lei estabelece multa por infração gravíssima quando o motorista deixa de parar o veículo antes de transpor a linha férrea.



Segundo a MRS, além do sinal sonoro na passagem de nível, os maquinistas usam a buzina da locomotiva quando se aproxima de algum cruzamento.



O motorista não ficou ferido gravemente, porém, terá de arcar com os danos ocorridos no próprio veículo que dirigia.



De acordo com balanço da MRS, em 2020 a empresa registrou 103 acidentes nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo: 4% superiores aos registrados em 2019. No geral, foram 48 colisões e 55 atropelamentos de pessoas.



O estado do Rio de Janeiro registrou o maior volume de casos (48), seguido por Minas Gerais (43) e São Paulo (12).