Homem mata amigo a golpes de enxada depois de uma noite de bebedeira

Matador estava no terreiro da casa da vítima quando a PM chegou ao local (foto: PMMG)

O excesso de bebidas alcoólicas foi a causa de um homicídio, em Córrego Barra Grande, distrito de Manhuaçu, na Zona da Mata. Um homem de 54 anos, usando um enxadão, assassinou, com golpes na cabeça, outro homem, de 29 anos. Os dois eram amigos e haviam passado grande parte da noite de domingo bebendo.

Segundo o tenente Vieira, da PM de Manhuaçu, na manhã desta segunda-feira (27/9), a corporação recebeu um chamado para atender um homicídio.

“Quando chegamos ao local, o homem estava no terreiro da casa da vítima, que estava morto, em sua cama, no seu quarto, com o corpo todo ensanguentado”, conta o policial.

O autor contou, então, que os dois tinham bebido, juntos, na noite de domingo. Acabaram se desentendendo, e a vítima teria agredido o autor, com socos, provocando-lhe um ferimento na boca.

Este homem decidiu, então, deixar a casa e esperar até que a vítima dormisse. Retornou, de madrugada, à casa, de posse do enxadão, foi até o quarto e desferiu os golpes na vítima, enquanto ela dormia.

“O homem também nos contou que esperou amanhecer, procurou seu patrão e contou o que havia feito. Foi o patrão dele que chamou a PM”, diz o tenente.

O autor do homicídio foi preso e encaminhado, junto com a arma do crime, para a Delegacia de Manhuaçu.