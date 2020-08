Adolescente é morto com golpe de enxada em casa de recuperação no Sul de Minas

Dois adolescentes de 15 e 16 anos foram apreendidos nessa sexta-feira (7), suspeitos de matar um jovem de 17 anos em Itamonte, no Sul de Minas. De acordo com a polícia, o crime aconteceu em uma casa de recuperação, na zona rural da cidade. O motivo teria sido um desentendimento entre eles.



De acordo com a Polícia Militar, os adolescentes estavam fazendo reparos no sítio, quando começou uma discussão entre os suspeitos e a vítima. O jovem de 17 anos teria xingado o adolescente, que pegou uma enxada e acertou a cabeça da vítima. O socorro foi acionado, mas o adolescente morreu ainda no local.

O adolescente de 16 anos assumiu a culpa para os militares. “Ele cometeu o crime e o outro de 15 anos apenas aproveitou para fugir”, disse sargento.



De acordo com o diretor da instituição, que preferiu não se identificar, em 30 anos nunca aconteceu nada parecido na casa de recuperação. “A vítima estava no local há 6 meses e estava prestes a receber alta do tratamento. O atrito começou depois que esse interno de Nepomuceno chegou recentemente”, afirma.



Os adolescentes apreendidos passaram por atendimento médico e em seguida foram levados para a Delegacia de Polícia de São Lourenço, também no Sul de Minas. Ainda de acordo com a polícia, eles foram ouvidos e liberados. Eles estão sob a responsabilidade de familiares e devem se apresentar para o Ministério Público na próxima segunda-feira (10).