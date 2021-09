Uberlândia inicia aplicação de 3ª dose e chama adolescentes com comorbidade

Terceira dose será aplicada em drive-thru no Centro Administrativo (foto: Divulgação/p10Luz/Prefeitura de Uberlândia)

Uberlândia começa nessa quinta-feira (23/9) a aplicação da terceira dose para idosos com mais de 80 anos de vacinas contra a COVID-19. O município também inicia a convocação de adolescentes com comorbidades para a imunização. A prefeitura pretende vacinar 6 mil pessoas em dois dias.



A imunização desses grupos ocorre hoje e amanhã, de acordo com cronograma divulgado pela prefeitura da cidade do Triângulo Mineiro. A aplicação destas doses será no esquema de drive-thru, no estacionamento do Centro Administrativo Virgílio Galassi, no Centro.

O município seguirá a recomendação da Nota Técnica nº43 do Ministério da Saúde. Estão aptos os idosos que receberam há pelo menos seis meses a segunda dose da vacina contra a COVID-19. Devido à quantidade de doses enviadas e a determinação do governo estadual de iniciar gradativamente a imunização, a prefeitura começará a aplicação da dose de reforço em todos os idosos acima de 80 anos.



Adolescentes