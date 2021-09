COVID-19: Adolescentes com comorbidades devem se cadastrar em Uberlândia

Nesta terça-feira (21/9), a cidade imuniza o público geral de 18 anos (foto: Prefeitura de Uberlândia/Divulgação) Uberlândia abriu o cadastramento para a vacinação contra COVID-19 de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades ou deficiência permanente. Nesta terça-feira (21/9), a cidade do Triângulo Mineiro imuniza o público geral de 18 anos.





Pacientes não atendidos pela rede municipal de saúde devem baixar o formulário padrão fornecido na página de cadastro da vacinação, no Portal da Prefeitura , e preenchê-lo junto ao médico.





O documento assinado pelo profissional da saúde deverá ser, obrigatoriamente, anexado ao sistema no momento do agendamento virtual e precisará ser apresentado fisicamente no ato da vacinação.

Atenção à confirmação!

A confirmação do agendamento é feita por mensagem de texto no celular (SMS), via e-mail para quem optou por preencher o campo no momento do cadastro e também pode ser conferida no Portal da Prefeitura.





Devem comparecer aos locais de vacinação somente as pessoas que receberam a confirmação do agendamento. Não serão vacinadas pessoas que não receberam o agendamento.





Todo o fluxo do agendamento é pensando na capacidade de atendimento dos pontos de vacinação. Por isso, a Prefeitura de Uberlândia ressalta também a necessidade de as pessoas respeitarem o horário e o local do agendamento para evitar a formação de filas.

Vacinação em Uberlândia

Uberlândia ultrapassou 805 mil doses de imunizantes contra o novo coronavírus aplicadas na população, se aproximando de 95% da população adulta com pelo menos uma dose recebida.