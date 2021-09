Vereador de Uberlândia terá que fazer traqueostomia para tratar COVID-19

Vereador está hospitalizado desde 24 de agosto (foto: Redes sociais/Reprodução)

O vereador de Uberlândia Thiarles Santos (PSL) terá que passar por uma traqueostomia para o tratamento contra a COVID-19. O parlamentar está internado desde 24 de agosto, oito dias após ter testado positivo para coronavírus. No mês passado ele havia apresentado uma proposta no Legislativo local para desobrigar o uso de máscaras no município do Triângulo Mineiro para vacinados.