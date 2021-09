Patos de Minas abre cadastro para vacinação de 12 a 17 anos

Quase 100% da população adlta na cidade já recebeu ao menos uma dose (foto: Divulgação/Prefeitura de Patos de Minas)

Adolescentes de 12 a 17 anos já podem fazer o cadastro para vacinação contra a COVID-19 em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. a previsão é iniciar o atendimento dessa faixa etária ainda no mês de setembro.A inscrição precisa ser feita por meio do site patosdeminas.prefeituras.net . O requerente deve criar usuário e senha na plataforma e depois buscar o processo específico para os nascidos de 2003 a 2009.Primeiramente serão vacinadas as pessoas de 12 a 17 anos com deficiências permanentes, vindo, na sequência, adolescentes com comorbidades; gestantes e puérperas e, por fim, o público geral.“As comorbidades prioritárias estão estabelecidas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19, sendo as mesmas previstas na etapa para adultos”, informa o município.Todos devem apresentar termo de assentimento assinado pelos pais ou pelo responsável legal como forma de garantir o recebimento da vacina. Esse documento ficará retido pela Secretaria Municipal de Saúde e deve ser original e impresso.Nessa quinta-feira (16/9), estão sendo aplicadas segundas doses de imunizantes contra o coronavírus em Patos de Minas para pessoas que iniciaram a imunização com a vacina da Pfizer.A cidade já vacinou 97% da população adulta com pelo menos um dose e mais da metade do mesmo público tomou duas unidades ou dose única de vacinas contra a COVID-19.