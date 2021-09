Uberlândia reabre bibliotecas públicas, mas com protocolos sanitários

Na biblioteca do Centro de Cultura só podem estar 15 frequentadores ao mesmo tempo (foto: Cleiton Borges/Secretaria de Governo e Comunicação/Divulgação)



Uberlândia, no Triângulo Mineiro, reabre as bibliotecas municipais a partir desta segunda-feira (13/9). O horário de funcionamento será de 8h às 17h, de segunda a sexta, mas a Secretaria de Cultura e Turismo alerta para as restrições e cuidados como limite de leitores, disponibilização de álcool em gel e utilização obrigatória de máscara nas dependências.Poderão receber frequentadores as bibliotecas do Centro Municipal de Cultura, no Centro, a Sucursal do bairro Roosevelt, a do CEU do bairro Shopping Park. Na primeira, há o limite de 15 leitores nos espaços e nas demais, o máximo é de oito leitores. Todos respeitando o prazo de até duas horas por pessoa no local. O horário de entrada será marcado na recepção. Caso seja necessário exceder o tempo, os servidores responsáveis irão analisar a disponibilidade.O estacionamento do Centro Municipal de cultura será apenas para servidores ou atendimentos rápidos como empréstimo, devolução ou doação de livros e agendamentos para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, caso haja disponibilidade.