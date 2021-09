Senac oferece mais de 330 vagas para cursos gratuitos nas unidades de BH

Fachada Senac Unidade BH, Centro, que tem oferta disponível para os cursos gratuitos (foto: Simplesmente Retrato) O Senac Minas está com mais de 330 vagas para cursos gratuitos, nas unidades de Belo Horizonte e Venda Nova. De acordo com a Instituição, estas vagas fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG), e os candidatos não devem possuir renda familiar mensal maior que dois salários mínimos.









Para mais informações e informações sobre todos os cursos oferecidos, basta acessar o site do Senac, neste link





As vagas são para estas unidades do Senac. Veja:

Senac Centro/ Rua dos Tupinambás, 1038. Informações: (31) 3048-1313.

Senac em Venda Nova/ Avenida. Liége, 213 - Jardim dos Comerciários. Informações: (31) 3343-5700

Núcleo de Pós-Graduação/ Rua dos Guajajaras, 40, Centro). Informações: (31) 3048-9402.

Segundo o Senac, o início está previsto para este mês de setembro e outubro. As aulas serão realizadas no modelo híbrido.





O Senac reforça que os cursos que contêm em sua grade curricular aulas práticas , acontecerão de forma presencial, seguindo todos os protocolos de segurança necessários. Já as teóricas serão oferecidas de forma remota.





A diretora do Núcleo de Pós-graduação e Educação a distância do Senac, Renata Boggione, comenta: "O Senac possui um portfólio diversificado que contempla diversas áreas de atuação, portanto o aluno tem a oportunidade de transitar por universos variados".



"Na instituição, o aluno tem a segurança de contar com uma equipe de docentes qualificada, com forte atuação no mercado e, além disso, a estrutura de nossas unidades de ensino garantem um aprendizado completo que prepara o aluno para atuação no mercado", completa a diretora.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra