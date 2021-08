No 'Dia do Pão de Queijo', Senac doa 300 unidades a moradores de rua em BH

Distribuição dos pães de queijo na Serraria Souza Pinto (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Pão De Queijo, que é um importante componente da tradicional culinária mineira. Pensando em como comemorar de forma segura esta data especial, o Senac Minas, está promovendo a distribuição de pães e queijo produzidos em workshops do curso de Gastronomia da Instituição, para pessoas em situação de rua de Belo Horizonte. Nesta terça-feira (17/8) é comemorado o Dia do, que é um importante componente da tradicional. Pensando em como comemorar de forma segura esta data especial, oMinas, está promovendo ade pães e queijo produzidos em workshops do curso de Gastronomia da Instituição, para pessoas em situação de rua de Belo Horizonte.









De acordo com a Instituição, foram doadas 300 unidades do alimento, e a doação foi realizada na manhã desta terça (17/8), na Pastoral Nacional do povo de rua, na Unidade Serraria Souza Pinto, em BH.





Muitos pães de queijo foram distribuídos na Serraria Souza Pinto (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O Senac informou que o dia é comemorado anualmente, e os alunos e professores realizam alguma ação para comemorar a data da iguaria, patrimônio de Minas Gerais e que já ultrapassou barreiras geográficas.





Mas neste ano, por causa da pandemia, a instituição optou por levar um pouco de carinho e afeto a um público que tem sofrido com os impactos deste momento. Os Workshops para produção dos pães de queijo foram realizados nos dias (16 e 17/8).



“Com a possibilidade do retorno às aulas práticas presenciais, decidimos realizar esses workshops, seguindo todos os protocolos de segurança necessários, com no máximo 10 pessoas, com o intuito de levar aos alunos e público externo esse espírito de comemoração desta data, de uma receita que é tão representativa para os mineiros. Além de complementar o percurso formativo dos alunos com mais essa ação de formação, fortalecemos a responsabilidade social do Senac com a doação na Pastoral”, comenta Cristiana Lopes, Coordenadora do Núcleo de Extensão da Faculdade Senac em BH.





Para Flávia Gonzaga, Coordenadora de Projetos da Pastoral Nacional do Povo de Rua da Unidade Serraria Souza Pinto, o cenário atual é oportuno para que empresas, organizações e a população se movimentem no sentido de criar ações que possam acolher as pessoas que vivem em situação de rua. “Há um ano e dois meses realizamos esse projeto que atende pessoas em situação de rua e, iniciativas como essa têm sido um diferencial, trazem leveza ao nosso atendimento e contribuem para a saúde do corpo e da mente das pessoas que atendemos. Tenho certeza de que todos vão ficar muito gratos com tanta solidariedade”, afirma.





