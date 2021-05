Dia das Mães: Cufa e Mineirão promovem ação para arrecadar doações

A organização já conseguiu 100 toneladas de alimentos, produtos de higiene e limpeza doados pelos parceiros (foto: Cufa/Divulgação )

O movimento permite que doadores de todo país levem suas contribuições. Estarão presentes no evento lideranças das favelas para receber as doações e distribuir o material arrecadado pelas regionais de Minas Gerais.





As principais contribuições que a Cufa Minas recebe são em dinheiro ou depósitos e transferências bancárias. Estes valores são transformados em cestas digitais e vouchers em comércios cadastrados.



Mas não há restrições, as pessoas podem doar cestas básicas, farinha enriquecida, proteínas, leites, fraldas infantis e geriátricas, produtos de limpeza e higiene pessoal, máscaras, álcool em gel, roupas, cobertores e calçados.





Arrecadação no sistema drive thru

As pessoas interessadas em ajudar podem ir ao Mineirão e entregar suas doações à equipe da Cufa. O estádio foi escolhido por ter um espaço maior para circulação de carros, no sistema drive thru.



“Todos os protocolos de distanciamento e higiene serão considerados neste grande dia de doações e todos são bem-vindos a ajudar e fazer sua parte em nossa campanha 'Feliz Dia das Mães da Favela'”, explica Francis Santos, co-presidente da Cufa Minas.





“O Mineirão veste a camisa da campanha e é transformador e gratificante para a equipe poder colaborar com a iniciativa. Nossa missão junto com a Cufa é de alimentar as mães de favela e suas famílias em 600 territórios de todo estado de Minas Gerais”, afirma Ludmila Ximenes, gerente de comunicação e relações institucionais do Mineirão.





A ação conta ainda com a ajuda de grandes parceiros e doadores como Unilever, Volvo do Brasil, BRF, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Granja Brasília, Mesa Brasil, Indec, Sicoob Credimonte, Sindseg, União MG, Gordu Film, Ministério Público do Trabalho, Trace Group.





A Cufa Minas vai distribuir cerca de 100 toneladas de alimentos, produtos de higiene, limpeza e outros materiais doados pelos parceiros para as favelas.



Programa Mães da Favela

A iniciativa Mães da Favela teve início em 2020 e este ano ganhou uma repaginada. Seu intuito é mobilizar a sociedade a auxiliar as mães solos de favela no enfrentamento dos impactos da pandemia.



O programa recebeu donativos de condomínios, clubes, pessoas comuns e instituições solidárias.





“Ano passado, atendemos 40 mil famílias, em um total de 200 mil pessoas, em 9 meses de campanha, com 450 toneladas de alimentos e 1,5 milhão de máscaras. Nossa meta para este ano é atender 200 mil famílias, no total de 1 milhão de pessoas, em 12 meses, com 900 toneladas de alimentos”, conta Marciele Delduque, co-presidente da Cufa Minas.





permanente. Quem quiser continuar contribuindo pode acessar a página Apesar da ação “Feliz Dia das Mães da Favela” acontecer neste sábado, a campanha Mães da Favela é. Quem quiser continuar contribuindo pode acessar a página www.cufaminas.org

As doações serão entregues para mães e famílias das favelas de todo o estado

Amenizar as dificuldades durante a pandemia

A Cufa (Central Única das Favelas) é uma organização social brasileira presente em cinco mil favelas de todo o país. A entidade existe há mais de 20 anos e trabalha com esporte, formação de lideranças e empreendedorismo, educação, lazer, cultura e cidadania.





Durante a pandemia da COVID-19, a organização utilizou sua capilaridade para amenizar as dificuldades que os moradores de favela enfrentam. Criou o Cufa Contra o Vírus, que arrecada doações de mantimentos e distribui por todo o Brasil.





Por meio do programa Mães da Favela, a instituição entregou cestas básicas, físicas e digitais, além de chips com internet gratuita por seis meses para as mulheres assistidas pela iniciativa.





A entidade criou uma rede de proteção que atingiu mais de 5,8 milhões de pessoas em todo o país, já que está presente e atua nos 26 estados e no Distrito Federal. O Mães da Favela oferece uma bolsa de R$ 240 para mulheres moradoras desses locais e que chefiam seus lares.





Para ajudar e participar, as pessoas também podem fazer doações pelo site da Cufa Minas





Evento - Feliz Dia das Mães da Favela

- Feliz Dia das Mães da Favela Data: 08 de maio de 2021 - sábado

08 de maio de 2021 - sábado Horário: 8h às 14h

8h às 14h Local: Estádio Mineirão

Estádio Mineirão Endereço: Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001 - São José - Belo Horizonte





