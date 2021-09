Polícia Civil desmonta esquema de 'disque droga' em Sete Lagoas

A ação resultou na prisão de 10 pessoas, incluindo investigados que estavam com mandado judicial e autuação em flagrante (foto: Polícia Civil/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou, na manhã desta terça-feira (21/9), a operação “Doll” em repressão ao tráfico de drogas em Sete Lagoas, região Central do estado. O esquema fornecia os entorpecentes principalmente a caminhoneiros, nas proximidades do Bairro Eldorado.

Segundo a PCMG, após seis meses de investigações, realizada pela Delegacia Antidrogas, foi apurado que existia um grande tráfico de entorpecentes, conhecido pela modalidade ‘disque droga’, em que maconha, cocaína e crack eram vendidos numa espécie de delivery. O grupo era chefiado por três mulheres, de faixa etária entre 35 e 40 anos.

De acordo com Fernanda Assis, delegada responsável pela investigação, a principal suspeita de comandar o esquema, no Bairro Santa Luzia, conhecido como Garimpo, seria a responsável pela distribuição e venda.

"As mulheres iam em pontos estratégicos para vender as drogas, como postos de combustíveis. Os clientes, em sua maioria, eram caminhoneiros da região, alguns tinham até o contato delas, ligavam e faziam o pedido dos entorpecentes”, explica a delegada.

A ação resultou na prisão de 10 pessoas, incluindo investigados que estavam com mandado judicial e autuação em flagrante.

Além das prisões, também foram cumpridos 16 mandados de busca, oportunidade em que as equipes apreenderam expressivo número de aparelhos celulares, material para embalar entorpecentes, documentos e anotações referentes ao tráfico.

Os investigados podem responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça.

Ainda de acordo com a PCMG, nenhum caminhoneiro foi preso, mas alguns já foram identificados e serão ouvidos na segunda fase da operação.

“Bonecas” perigosas

Segundo a delegada, as três mulheres presas, que chefiavam o grupo investigado – duas são irmãs –, se chamavam pelo apelido de "bonecas". O nome da operação, "Doll", que significa boneca em inglês, faz alusão ao apelido da principal suspeita, detida hoje.

A operação foi realizada por policiais civis do 19º Departamento em Sete Lagoas e da Delegacia Antidrogas, com apoio da equipe do Canil, da Coordenação Aerotática (CAT) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).