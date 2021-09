Capotamento de caminhão mata passageiro que foi parar em cima do motorista

O motorista do caminhão carregado de cebolas teria perdido o controle de seu veículo ao realizar uma curva (foto: 8º BBM/Divulgação) O capotamento de um caminhão carregado de cebolas no interior de Minas resultou na morte do passageiro. Com a batida, esse homem parou em cima do motorista, que teve apenas um corte na perna. O caso ocorreu na noite de domingo (19/9) na BR-050, perto de Uberaba, no Triângulo Mineiro

Os agentes do Corpo de Bombeiros encontraram o caminhão com as rodas viradas para cima, e o passageiro em cima do motorista. Os militares precisaram fazer trabalhos de desencarceramento para retirar o condutor do caminhão e o corpo do passageiro.

O caminhoneiro foi encaminhado consciente, orientado e com um corte na perna esquerda até o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) por unidade de resgate da concessionária da rodovia.