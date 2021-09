Funcionário de cartório eleitoral morre em acidente rodoviário

Bombeiros tiveram dificuldade para retirar o corpo da vítima de dentro do carro (foto: CBMMG)

Um funcionário do cartório eleitoral de Três Pontas, no Sul de Minas, Luciano Botrel Carvalho, morreu em consequÊncia de um acidente no quilômetro 20 da rodovia MG 167, que liga a cidade a Varginha. Ele bateu o Fiat Strada, placa RNV9J48, contra o caminhão.Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão foi lateral. O condutor do caminhão não sofreu lesões. O corpo da vítima ficou preso nas ferragens e foi preciso fazer o desencarceramento para a retirada.O motorista do caminhão foi submetido ao teste do etilômetro, que não acusou o uso de bebida alcoólica. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, em Três Pontas, onde prestou depoimento. O caminhão foi liberado em seguida.

Este foi o segundo caso de vítima fatal, este ano, no local. Coincidentemente, a primeira também era um funcionário do cartório eleitoral de Três Pontas, Alberto Medina.