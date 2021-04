Preso um dos caminhoneiros que provocou acidente e morte em rodovia

Carro ficou totalmente destruído depois de bater de frente em ônibus (foto: CBMMG/Divulgação )

Preso por policiais civis nesta sexta-feira da Paixão (2/4), um dos caminhoneiros suspeitos de provocar um acidente entre um ônibus e um carro de passeio, que resultou na morte do motorista deste, no último dia 30, na BR-146, entre Araxá e Tapira, no Triângulo Mineiro. O homem que foi preso tem 23 anos. Dois passageiros do carro ficaram feridos, com fraturas nas pernas.

Segundo o delegado Renato Alcino, as investigações apontam que a causa do acidente foi o fato de um motorista de caminhão, que está foragido, ter se irritado com uma manobra de ultrapassagem do veículo da vítima e passou a persegui-lo pela rodovia.

Este mesmo caminhoneiro teria feito contato, via rádio, com outro motorista de caminhão, o que foi preso, pedindo para que este encurralasse o carro da vítima. O segundo caminhão envolvido no acidente foi apreendido.

“Há indícios, inclusive, de que teria havido um contato do caminhão com o carro da vítima, o que pode ter provocado a perda de direção pelo motorista, que resultou na batida, de frente, com o ônibus, que seguia na pista contrária”, afirma o delegado.

“Para averiguar o que levou ao acidente, solicitamos medidas cautelares à Justiça, como a apreensão do caminhão para perícia, bem como os mandados de prisão dos dois suspeitos, que foram devidamente deferidas, e hoje conseguimos a prisão temporária de um deles”, continuou.

O preso passou por exame de corpo de delito no Posto Médico Legal (PML), de Araxá, e foi encaminhado, em seguida, ao sistema prisional. A polícia procura o outro caminhoneiro.