Batida frontal no Sul de Minas mata mãe, dois filhos e mais duas mulheres

Local do acidente tinha pista contínua, todos usavam cinto de segurança e as crianças estavam em cadeirinhas. Perícia irá apurar as causas da tragédia (foto: Carmo web TV)







Vídeo: Carmo web TV



No carro estavam duas mulheres moradoras de Carmo do Rio Claro: Eliane da Silva Santos, 45 anos, e a passageira Adalgisa Silvério, de 39, que morreram na hora. Na caminhonete estava uma família com o pai, mãe, e duas crianças. Segundo a Polícia Militar, a mãe e uma das crianças morreram ainda no local – Aline Aparecida do Carmo Brito, de 30 anos, e o filho Arthur Carvalho Pio de Brito, de 2.





O acidente ocorreu próximo ao trevo de Carmo do Rio Claro (foto: Carmo web TV)

O garoto Bruno Carvalho Pio de Brito, de 5 anos, chegou a ser socorrido pelos bombeiros e foi levado entubado para a Santa Casa de Misericórdia de Passos por uma equipe do SAMU, mas também não resistiu aos ferimentos e morreu.O pai das crianças e marido de Aline foi o único a sair com vida. Até o fechamento desta matéria, a família não tinha autorizado a divulgação do quadro de saúde do paciente. “Portanto, a pedido da família e em cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, infelizmente não podemos informar”, disse a assessoria. Eles eram moradores de Ilicínea.

Todos os envolvidos no acidente estavam com cinto de segurança e as crianças estavam nas cadeirinhas apropriadas. A perícia irá fazer os trabalhos de costume para se apurar as causas da tragédia.