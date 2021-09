Suspeito de estuprar oito crianças em São Paulo é preso em Contagem

De acordo com a Polícia Militar (PM), no sábado (18/9), militares do Batalhão de Choque receberam uma denúncia anônima dando conta de que um homem que veio de São Paulo e estava morando no Bairro Vila Boa Vista era foragido e apontado como responsável pelos estupros de oito crianças, entre elas a própria filha. Essa denúncia citava também uma reportagem de uma TV paulista de junho do ano passado sobre esse caso. A pessoa que fez a denúncia também disse o nome que o suspeito usava em Minas.