Acidente na principal avenida de Contagem deixa feridos e bloqueia trânsito

Trânsito na principal avenida de Contagem é bloqueado após acidente entre três carros

Um grave acidente, envolvendo três carros, fechou a principal avenida de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os veículos colidiram na Avenida João César de Oliveira, sentido Centro, às 12h20 desta segunda-feira (20/9).

Segundo informações da Transcon, o Corpo de Bombeiros esteve no local após um princípio de incêndio. Um dos condutores envolvidos no acidente não aguardou a chegada do resgate e deixou o local.Os motorisas e condutores tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Contagem.

O trânsito permanece parcialmente bloqueado no local para perícia, com uma única faixa liberada.

Desvio do trânsito

Por conta do acidente, os condutores de Contagem que seguem sentido Centro devem passar por um desvio provisório. O novo trajeto passa pela Rua das Indústrias, segue pela Rua Giovani José Chiod e volta à avenida pela Rua Roque da Silva, no Bairro Novo Eldorado.

Mais informações em instantes.



Veja o vídeo:

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.