Megaoperação da Lei Seca fiscaliza vias mineiras neste sábado (18/9)

Ver galeria . 8 Fotos Trabalho abrange as 19 Regiões Integradas de Segurança Pública (Risps) do estado. Em BH, cerca de 50 agentes estão empenhados (foto: Tiago Ciccarini/Ascom Sejusp )

Uma megaoperação da Lei Seca acontece neste sábado (18/9) em Minas Gerais. Os trabalhos, conduzidos nas 19 Regiões Integradas de Segurança Pública (Risps) do estado, fazem parte da campanha "Sou pela Vida. Dirijo sem Bebida", implementada pelo governo estadual na Semana Nacional de Trânsito.De acordo com o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, em BH, são 50 agentes de diferentes órgãos empenhados."Estamos trabalhando de forma similar (ao que era feito no passado), porém dando ênfase à integração das forças de segurança. Estamos unindo o conhecimento e a expertise de cada força para que, cada vez mais, possamos ter ações integradas não somente com ênfase na Lei Seca, mas no combate e enfrentamento à criminalidade como um todo”, afirmou ao

Agentes durante fiscalização da Lei Seca em BH neste sábado (18/9) (foto: Tiago Ciccarini/Ascom Sejusp)

Segundo o secretário, as fiscalizações não deixaram de acontecer durante a pandemia, mas devem aumentar agora, com o retorno das atividades comerciais.



"Com a retomada das atividades e a flexibilização do funcionamento de bares e restaurantes, especificamente, as ações serão retomadas mais intensamente em todo o estado. É importante deixar claro que desejamos ter um trânsito seguro para todos: motoristas e pedestres", disse Rogério Greco.

Semana do trânsito



A Semana Nacional de Trânsito começa neste sábado e vai até o próximo dia 25.

As fiscalizações somam esforços do Batalhão de Polícia de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) e Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRV).

Além deles, o Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) e as diversas guardas municipais espalhadas por Minas compõem os trabalhos.



Em Belo Horizonte, o Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) também presta apoio para conduzir à prisão aqueles que cometerem crimes.

Até mesmo drones e cães vão ajudar no monitoramento para coibir inclusive o tráfico de drogas.