Homem com sinais de embriaguez capota caminhonete e é preso em Minas

Saveiro ficou bastante destruída após capotamento em Presidente Olegário (foto: Divulgação/PMRv)

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) prendeu um homem de 58 anos por dirigir após capotar uma caminhonete bêbado em Minas Gerais, no início da tarde deste sábado (4/9).De acordo com a PMRv, o caso aconteceu na altura do Km 46 da MG-410, em Presidente Olegário, Região Noroeste do estado. O homem fugiu após o acidente.Mas, os militares apuraram o fato e localizaram o motorista no distrito de Ponte Firme, na mesma cidade. Ele passou pelo teste do bafômetro, que comprovou a ingestão de álcool – 0,56 miligramas por litro de sangue, o que a legislação considera crime de trânsito.Ele sofreu apenas ferimentos leves no capotamento. A caminhonete Volkswagen Saveiro branca que ele dirigia, com placas de Lagoa Grande (MG), ficou bastante destruída.A polícia prendeu o homem em flagrante e o conduziu até a Delegacia de Polícia em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba, onde ele ficará à disposição da Justiça.