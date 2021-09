Motorista morre em tombamento de carreta na Região Central de Minas Gerais

Acidente aconteceu na cidade de Itaverava, em Minas (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O motorista de uma carreta de minério morreu na madrugada deste sábado (4/9), em um acidente na BR-482. O fato aconteceu na cidade de Itaverava, na Região Central de Minas Gerais.O Corpo de Bombeiros esteve no local do acidente. O homem morreu antes de ser levado ao hospital, segundo a corporação.Ainda de acordo com os militares, o acidente aconteceu na altura do Km 3. A carreta tombou em uma curva que existe no local. Como mostra a imagem, o lugar não tem iluminação artificial.O corpo ficou sob responsabilidade do Instituto Médico-Legal. A perícia da Polícia Civil esteve no local e iniciou as investigações.A BR-482 começa em Conselheiro Lafaiete, na mesma região de Minas Gerais, e vai até Cachoeira do Itapemirim, no Espírito Santo.