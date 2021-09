Tempo seco deixa MG em atenção; BH tem alerta válido por seis dias

Pelos próximos seis dias Defesa Civil pede que a população reforce hidratação (foto: 26/04/2021 - Leandro Couri/EM/D.A Press )



Redobrar a atenção e manter a hidratação. Essas são as principais recomendações deste sábado (04/9) e para os próximos cinco dias em Belo Horizonte. Isso porque a Defesa Civil alerta que massa de ar seco deixará os índices de umidade relativa do ar em torno de 30%, no decorrer da tarde, até as 18h de sexta-feira (10/9).





Confira as recomendações da Defesa Civil:

Hidrate-se durante o dia;

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10h e 17h;

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).



As dicas não valem apenas para a capital, já que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa que no período de maior aquecimento os índices de umidade relativa do ar tendem a ficar abaixo dos 20%, principalmente, nos municípios situados no Triângulo Mineiro, Oeste, Noroeste e Norte mineiro.



9h14 - A forte massa de ar seco e quente deixa os índices de umidade relativa do ar abaixo de 30%, no decorrer da tarde, até 18h de sexta-feira (10). Redobre a sua atenção e hidrate-se.@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/CpZr4KU7wg — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) September 4, 2021



De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a umidade ideal para a saúde dos seres humanos está entre 50 e 60%. Em desertos é comum umidade abaixo dos 15%. Menos de 30% já é caso de estado de atenção. As dicas não valem apenas para a capital, já que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa que no período de maior aquecimento os índices detendem a ficar abaixo dos 20%, principalmente, nos municípios situados no Triângulo Mineiro, Oeste, Noroeste e Norte mineiro.De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a umidade ideal para a saúde dos seres humanos está entre 50 e 60%. Em desertos é comum umidade abaixo dos 15%. Menos de 30% já é caso de estado de atenção.





Previsão do tempo em Minas

Nesse domingo (5/9), as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo estável em todas as regiões mineiras, devido à presença da extensa massa de ar seco e quente que cobre o Brasil Central e inibe a formação de nuvens de chuva.









Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.