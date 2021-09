Defesa Civil realiza treinamento contra inundações em BH

Treinamento contra inundações na Avenida Tereza Cristina neste sábado (4/9) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Um treinamento preventivo contra inundações da Defesa Civil de Belo Horizonte, juntamente com alguns órgãos, fechou a Avenida Tereza Cristina neste sábado (4/9). A previsão é de que outros pontos de frequentes alagamentos durante o período chuvoso passem pela mesma atividade. O próximo local é na Avenida Vilarinho, em outubro.













É no local que foi realizada a atividade dos órgãos em conjunto neste sábado. Além da Defesa Civil de Belo Horizonte, participaram do treinamento a BHTrans, o Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), a Guarda Municipal de Belo Horizonte, a Defesa Civil e Guarda Municipal de Contagem, a Transcon, a Polícia Militar Rodoviária, a concessionária Via 040 e moradores voluntários do Núcleo de Alerta de Chuva.





Segundo o subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Waldir Figueiredo Vieira, o fechamento da via impede que as pessoas sejam surpreendidas no percurso e salva vidas. “A Defesa Civil mantém um monitoramento permanente da quantidade de água que cai na cidade através dos pluviômetros, a variação do nível dos córregos através dos pluviômetros, imagens de radar e o sistema de coordenação através dos centros de operações da PBH e de Contagem. A partir do momento que é identificado uma situação de risco, as equipes são mobilizadas e é feito um fechamento preventivo da via para que as pessoas não acessem e sejam surpreendidas. Tivemos vários fechamentos muito exitosos nos últimos anos que impediram que pessoas fossem surpreendidas. Essa prática foi apresentada à Defesa Civil Nacional e está sendo indicada para outros estados”, ressaltou.





Ele informou que outros pontos da capital receberão o treinamento. “Estão sendo previstos treinamentos em todas as áreas de alto risco em Belo Horizonte. Ao todo, nós temos nove áreas e todas elas passarão por treinamento de simulado. Já tivemos exercícios reais em BH, com fechamento de três pontos simultaneamente. Há uma dificuldade em razão da necessidade de mobilização das equipes, porque uma chuva que se inicia no Barreiro, acaba por desaguar na Vilarinho. Então é um acompanhamento constante das condições hidrometeorológicas, do monitoramento do nível dos córregos e, naturalmente, demanda um esforço muito grande e é por isso que todos esses órgãos estão reunidos aqui, por entender que somente com uma ação coordenada, conjunta de todos eles, nós poderemos ter êxito nessa missão”, disse.





O subsecretário também ressalta que é necessário que a população acompanhe os alertas da Defesa Civil nas redes sociais. “As pessoas precisam auxiliar as forças de segurança no sentido de entender que os fechamentos que são feitos são temporários, preventivos e visam preservar vidas. Então é muito importante que procurem rotas alternativas, planejem seus itinerários. Os desvios e bloqueios são divulgados nos aplicativos de mapas.”





A Defesa Civil publica os alertas nas redes sociais (@defesacivilbh) e também os são veiculados no número 40199. Envie o CEP da rua onde reside através do SMS que você estará cadastrado para receber sem custo.