Defesa Civil vai fechar Tereza Cristina para treinamento contra inundação

Avenida Tereza Cristina: Via será interditada no sábado pela manhã para treinamento preventivo contra inundação (foto: BHTrans/Divulgação) A Avenida Tereza Cristina, que dá acesso às regiões Oeste e Barreiro, será fechada a partir das 9h de sábado (4/9) para realização de treinamento preventivo contra inundações.









Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a ação visa preparar equipes da PBH e voluntários para situações que envolvem risco de alagamento durante o período chuvoso, que se inicia em outubro.





Além da Defesa Civil de Belo Horizonte, participarão do treinamento a BHTrans, o Centro de Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), a Guarda Municipal de Belo Horizonte, a Defesa Civil e Guarda Municipal de Contagem, a Transcon, a Polícia Militar Rodoviária, a concessionária Via 040 e moradores voluntários do Núcleo de Alerta de Chuva.





O histórico de enchentes na avenida, uma das mais importantes de BH, é um problema quase centenário, que remonta aos anos 1920, quando a urbanização da capital de Minas Gerais avançou sobre os cursos d'água para construir o que chamavam na época de avenidas sanitárias.