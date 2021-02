Chuva forte volta a fechar Avenida Tereza Cristina, em BH, nesta tarde

Mais cedo, a Defesa Civil emitiu alerta para temporais em BH até a manhã desta sexta (foto: Larissa Ricci/EM/DA Press)

Recomendações durante a chuva:

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água.

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte

Choveu forte em pelo menos três regiões da capital mineira no fim da tarde desta quinta-feira (18/02).A Defesa Civil de Belo Horizonte anunciou odaTereza Cristina, na Região do Barreiro, devido ao alto risco transbordamentoA via ficou fechada por 10 minutos.Na Região Centro-Sul e Barreiro, a chuva foi forte. Na Região Oeste também houve temporal.Mais cedo, o órgão emitiu alerta de chuvas com volume de até 50 milímetros até a manhã desta sexta-feira (19/2). Estão previstas pancadas com trovoadas isoladas e rajadas de vento ocasionais em torno de 50km/h.As chuvas registradas em Belo Horizonte desde o início deste mês já estão 68% acima da média histórica para fevereiro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).“Em BH, choveu até agora 305,2 milímetros, 68% acima da média do mês, que é 181,4 milímetros. No ano passado, foram 392 milímetros de chuva. O fevereiro mais chuvoso foi o de 1978, com 487,3 milímetros”, detalhou o meteorologista Cléber Souza, na manhã desta quinta-feira.