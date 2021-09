Minas tem elevação de temperaturas e previsão de chuva neste sábado

Céu claro em Belo Horizonte neste sábado (4/9) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O final de semana promete calor e tempo seco em Belo Horizonte. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital mineira tem céu claro a parcialmente nublado neste sábado (4/9) com temperatura em 31°C e umidade relativa do ar em nível de alerta, com 20%.









Em contrapartida, as regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce têm céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva fraca. A menor temperatura registrada no estado neste sábado (4/9) foi de 6,7°C, em Monte Verde, no Sul de Minas.